Etna entra em erupção; cinzas ameaçam leste da Sicília Os municípios na província de Catânia, no leste da Sicília, poderão declarar estado de emergência no sábado, porque o vulcão Etna entrou em erupção e está expelindo cinzas e lava nesta sexta-feira, informou o Giornale di Sicilia. Segundo os prefeitos, a lava não ameaça as cidades, mas as cinzas estão cobrindo os prédios e os campos perto da montanha. Maior vulcão ativo da Europa, o Etna começou a entrar em erupção no começo de abril.