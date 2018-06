Etna entra em erupção pela 4ª vez em 2012

ROMA - O vulcão Etna entrou neste domingo em erupção pela quarta vez em 2012 e liberou uma coluna de cinzas que chegou a ficar entre 6 mil e 7 mil metros acima do nível do mar na Sicília, sul da Itália.

Os primeiros sinais da mais recente atividade do Etna, que tem 3.322 metros de altura, foram registrados durante a madrugada. A erupção, ocorrida às 8h locais (4h de Brasília) em uma cratera no sudeste do vulcão, fez a lava avançar pela encosta do Vale do Bove, uma região desértica, e o vento contribuiu para que a nuvem de cinzas se deslocasse em direção ao leste.

Por enquanto esta nova erupção não provocou alterações nas atividades do aeroporto de Catania, que fica próximo ao vulcão.