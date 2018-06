EUA: 2.200 voos cancelados por tempestade de inverno

A tempestade afetou aeroportos numa faixa que se estende de Washington a Boston. A situação é tão crítica que as companhias aéreas que operam em Boston se anteciparam e já cancelaram 450 voos previstos para amanhã, segundo o site Flightaware.com.

O serviço meteorológico dos EUA prevê precipitação de 20 a 30 centímetros de neve na Filadélfia e em Nova York, além de um acúmulo ainda maior em Boston. Os ventos gelados podem levar as temperaturas a -25ºC no nordeste dos EUA.

As aulas foram suspensas ou encerradas mais cedo na Pensilvânia, em New Jersey, na Virgínia, em Virgínia Ocidental e no Kentucky.

Uma festa prevista para a noite de hoje, depois da cerimônia de posse do governador reeleito de New Jersey, Chris Christie, foi cancelada por medo de que a neve provoque acidentes de trânsito. Fonte: Associated Press.