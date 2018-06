EUA: acidente de ônibus deixa nove mortos e 26 feridos Um ônibus do Canadá, que voltava de Las Vegas (Nevada) para a Columbia Britânica, caiu em uma ribanceira após bater contra a proteção de uma rodovia no Estado do Oregon no domingo, deixando pelo menos nove mortos e 26 feridos, informou a polícia estadual do Oregon nesta segunda-feira. Segundo a polícia, a estrada 84 é perigosa e estava com gelo na pista. A polícia investiga a causa do acidente, que ocorreu perto da cidade de Pendleton, no noroeste do Oregon. A polícia estima que 40 passageiros faziam a viagem, embora o número não tenha sido confirmado. O motorista do ônibus sobreviveu ao desastre mas a polícia ainda não pôde entrevistá-lo devido à gravidade dos ferimentos que sofreu.