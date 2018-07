EUA: acidente deixa 2 mortos e 51 feridos no Texas Duas pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta quinta-feira quando 100 veículos colidiram em um engavetamento em uma autoestrada no Estado do Texas (EUA), por causa de densa neblina que cobria a rodovia. As autoridades tiveram que retirar os feridos das ferragens. "É uma catástrofe", disse o vice-xerife do condado de Jefferson, Rod Carroll. O desastre ocorreu no feriado de Ação de Graças, quando milhões de norte-americanos pegam as estradas e viajam. Pelo menos 51 pessoas foram levadas aos hospitais vizinhos a Jefferson e oito estavam gravemente feridas.