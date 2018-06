EUA acreditam que Estado Islâmico usará armas químicas em Mossul

WASHINGTON - Os Estados Unidos acreditam que o Estado Islâmico usará armas químicas para tentar repelir uma ofensiva liderada pelo Iraque na cidade de Mossul, disseram autoridades americanas, embora tenham acrescentado que a habilidade técnica do grupo para o desenvolvimento de tais armas é altamente limitado.

Forças americanas começaram a coletar regularmente fragmentos de cápsulas para testar possíveis agentes químicos, dado o provável uso de agente mostarda pelo Estado Islâmico nos meses anteriores à ofensiva em Mossul, iniciada na segunda-feira, disse uma autoridade.

Em um incidente até há pouco confidencial, forças dos EUA confirmaram a presença de agente mostarda de enxofre em fragmentos de munição do Estado Islâmico em 5 de outubro, disse uma segunda autoridade. O Estado Islâmico tinha como alvo forças locais, e não tropas americanas ou da coalizão liderada pelos EUA.

"Dado o comportamento censurável do Estado Islâmico e o claro desprezo pelos padrões e normais internacionais, este evento não é surpreendente", disse a segunda autoridade à Reuters, falando sob condição de anonimato.

Autoridades americanas não acreditam que o Estado Islâmico tenha obtido sucesso até o momento no desenvolvimento de armas químicas com efeitos letais, o que significa que armas convencionais ainda são as ameaças mais perigosas para forças curdas e iraquianas, que seguem avançando. / REUTERS