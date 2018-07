EUA: acusado de canibalismo é detido na Flórida A polícia do Estado da Flórida (EUA) deteve nesta quarta-feira Tyree Lincoln Smith, de 35 anos, acusado de matar a machadadas um homem e comer um olho e parte do cérebro da vítima. O crime ocorreu no Estado de Connecticut, onde na sexta-feira passada a polícia descobriu o cadáver de Angel L. González, no terceiro andar de uma casa abandonada. Médicos forenses descobriram que a causa da morte de González foi uma machadada na cabeça e qualificaram o evento como homicídio.