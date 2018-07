EUA: acusado de matar jovem negro é levado a tribunal

Em 26 de fevereiro deste ano, Zimmerman atirou contra o adolescente negro Trayvon Martin, de 17, em um condomínio em Sanford, perto de Orlando, no Estado da Flórida. Martin visitava parentes no condomínio e voltava de uma loja de conveniência. Zimmerman era um vigia voluntário no condomínio e o adolescente estava desarmado. O caso gerou uma forte polêmica e uma série de manifestações nos Estados Unidos. Zimmerman só se entregou à polícia na quarta-feira. Ele afirma ter atirado no adolescente em legítima defesa, após ter sido atacado fisicamente. A família de Trayvon contesta essa versão e afirma que o adolescente foi perseguido e morto pelo vigia.

Zimmerman foi levado a uma prisão na noite de quarta-feira em Sanford. O advogado de Zimmerman, Mark O''Mara, disse que seu cliente se declarará inocente em 29 de maio e está "bastante perturbado com tudo o que está acontecendo". Pela lei da Flórida, se considerado culpado por homicídio em segundo grau, Zimmerman poderá ser condenado à pena máxima de prisão perpétua.

As informações são da Associated Press e da Dow Jones.