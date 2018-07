EUA acusam Irã disparar contra sonda espiã no Golfo

A sonda, no entanto, não foi atingida, disse o secretário de imprensa do Pentágono, George Little, ao falar sobre o incidente nesta quinta-feira.

O disparo teria acontecido na semana passada e a sonda de espionagem não carregava nenhuma espécie de munição, prosseguiu Little. Autoridades iranianas ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Segundo Little, a sonda não tripulada realizada "vigilância de rotina" e situava-se a 26 quilômetros do litoral iraniano quando um avião da Força Aérea da república islâmica a interceptou e abriu fogo.

De acordo com ele, esta é a primeira vez que uma aeronave norte-americana envolve-se em um incidente do gênero em espaço aéreo internacional no Golfo Pérsico.

Little disse ainda que a sonda em nenhum momento ingressou em espaço aéreo iraniano e que as autoridades do país foram informadas que os EUA pretendem continuar conduzindo tais voos em espaço aéreo internacional. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.