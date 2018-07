EUA acusam iranianos de planejar ataque contra embaixadas

Atualizado às 17h09

WASHINGTON - Os Estados Unidos afirmam ter desmantelado um plano terrorista para atacar as embaixadas de Israel e da Arábia Saudita em território americano e para assassinar o embaixador saudita e Washington, informaram autoridades nesta terça-feira, 11. Os dois suspeitos responsáveis por executar tais atos são iranianos.

O procurador-geral dos Estados Unidos, Eric Holder, disse que responsabilizaria o Irã pelo plano. Ele disse que Washington tomaria atitudes contra Teerã, mas não especificou quais seriam essas ações. Holder ainda afirmou que o Departamento de Justiça não estava se referindo a nenhum membro do governo iraniano.

De acordo as autoridades, o Departamento de Narcóticos e o FBI (a Polícia Federal americana) foram as agências responsáveis por desmantelar o plano. Os terroristas envolvidos foram identificados como Manssor Arbabsiar, iraniano naturalizado americano, preso em setembro no aeroporto internacional JFK, em Nova York, e Gholam Shakuri, que está em liberdade.

O governo americano tenta descobrir se há elementos do governo iraniano envolvidos nos planos. Documentos de tribunais mostram que Shakuri é membro da Força Quds, um braço da Guarda Revolucionária, a mais poderosa organização militar do Irã. De acordo com os papeis, os terroristas acertaram o assassinato do embaixador saudita por telefone.

Segundo o Departamento de Justiça, Arbabsiar confessou sua participação no plano. Ele deverá comparecer a um tribunal em Manhattan ainda nesta terça-feira. Caso condenado, pode ser sentenciado à prisão perpétua.

Segundo Holder, o plano foi "concebido, patrocinado e dirigido pelo Irã" e constitui uma flagrante violação das leis americanas e internacionais, "incluindo a convenção que explicitamente protege diplomatas".

Ainda de acordo com Holder, os iranianos fizeram contato com um agente secreto americano no México, que se passava por narcotraficante. Os terroristas o procuraram para pedir que ele executasse os atentados, pelo que receberia US$ 1,5 milhões.

Logo após as declarações do americano, o governo iraniano informou por meio de sua agência de notícias estatal que as acusações são "uma fabricação".

O procurador da área de Manhattan, Preet Bhahara, disse que os Estados Unidos "não deixarão que os outros usem nosso território como seu campo de batalha". Já Robert Mueller, diretor do FBI, afirmou que muitas vidas poderiam ter sido perdidas se os atentados tivessem realmente ocorrido.

Oficiais americanos revelaram que o presidente Barack Obama foi informado do plano em junho e apoiou a condução de investigações sobre o caso.

Os iranianos são acusados de conspirar para o assassinato de um representante estrangeiro, de conspirar para atos de terrorismo e para o uso de uma arma de destruição em massa, entre outros pontos.

