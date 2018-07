EUA adiam novamente votação sobre teto da dívida

A Câmara de Representantes dos EUA decidiu adiar no fim da noite de quinta-feira, 28, no horário local, (23h30 em Brasília), a proposta do líder da maioria republicana, John Boehner, para elevar o teto da dívida nacional, cujo prazo se esgota no dia 2 de agosto. O representante Kevin McCarthy, responsável pela matéria entre os republicanos, anunciou que não haveria votação na noite de ontem, como estava previsto, sem mencionar quando ela ocorrerá, numa mostra de que há divisão dentro do próprio partido republicano. Porém, segundo fontes, a votação, inicialmente prevista para o fim da tarde, foi suspensa porque os líderes republicanos avaliaram que não seria possível obter os 216 votos necessários - faltariam quatro, segundo as agências de notícias - para aprovar o projeto de lei.

No início da noite de ontem, Boehner tentou convencer pessoalmente os republicanos contrários à proposta - como os ultraconservadores do movimento Tea Party - enquanto a Casa votava questões simples, como nomeação de agências dos Correios. Os deputados chegaram a encomendar 19 pizzas, temendo discussões madrugada adentro. Os democratas acusam os republicanos de perder um tempo precioso, uma vez que o presidente Barack Obama já havia dito que vetaria a proposta de Boehner. Além disso, o líder da maioria democrata no Senado, Harry Reid, disse que se a proposta de Boehner passasse na Câmara ele a levaria imediatamente ao Senado para rejeitá-la. As informações são da Associated Press.