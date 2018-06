EUA advertem Ásia sobre mudanças climáticas O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, está na Indonésia para discutir as mudanças climáticas e pressionar as autoridades de Jacarta e da Ásia para acelerarem seus esforços para combatê-las. Kerry fará um discurso sobre o assunto amanhã, um dia após ter chegado a um acordo de cooperação com a China. As autoridades norte-americanas esperam que outras nações, particularmente as situadas no mundo em desenvolvimento, façam o mesmo.