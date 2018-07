EUA advertem Pyongyang e reafirma apoio a Seul

Carter disse aos jornalistas nesta segunda-feira que as ameaças de Pyongyang vão aprofundar o compromisso do país com a defesa de Seul. Segundo ele, isso inclui uma garantia de segurança para Seul, que não possui armas atômicas.

Ashton afirmou que os cortes no orçamento dos Estados Unidos não afetarão dos esforços do Pentágono de fazer da defesa da Coreia do Sul uma prioridade.

O governo norte-coreano está irritado com os exercícios militares conjuntos realizados pelos Estados Unidos e Coreia do Sul e com as novas sanções impostas pela Organização das Nações Unidas (ONU). Pyongyang ameaçou realizar ataques nucleares contra Washington, mas acredita-se que o país não tem armas para cumprir a ameaça. As informações são da Associated Press.