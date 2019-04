EUA advertem que terroristas continuam planejando ataques no Sri Lanka

COLOMBO - A embaixada dos Estados Unidos em Colombo, capital do Sri Lanka, advertiu que grupos terroristas continuam preparando ataques no país. Uma série de explosões durante o domingo de Páscoa, 21, em igrejas e hotéis de luxo deixaram 290 mortos e 500 feridos, segundo balanços mais recentes.

"Os grupos terroristas continuam tramando possíveis ataques no Sri Lanka. Os terroristas poderiam atacar com pouca ou nenhuma advertência (...) áreas públicas", anunciou o Departamento de Estado por meio da sede diplomática dos Estados Unidos no país asiático.

Nenhum grupo assumiu a autoria dos ataques até o momento.

A embaixada americana afirma como possíveis alvos destes ataques espaços turísticos, centros de transporte, mercados, shoppings, instalações do governo, hotéis, clubes, restaurantes, lugares de culto, parques, eventos esportivos e culturais importantes, instituições educativas, e aeroportos.

Pelo menos 32 estrangeiros, incluindo vários americanos, estão entre os mortos nos atentados deste domingo e mais 30 estão hospitalizados