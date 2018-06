EUA afirma que embaixada na Turquia tem proteção O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou que o atentado de sexta-feira (01) à embaixada do país em Ancara, na Turquia, mostra que as medidas de segurança necessárias foram tomadas. A porta-voz Victoria Nuland avaliou que o fato de o homem-bomba ter detonado os explosivos no posto de controle, antes de entrar na embaixada, indica que a estrutura tem proteção suficiente.