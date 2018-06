EUA afirmam que líder do Estado Islâmico não era alvo

Warren disse nesta segunda-feira que autoridades dos EUA são incapazes de confirmar relatos de que Al Baghdadi foi ferido. Um oficial de inteligência do Ministério do Interior do Iraque afirmou à Associated Press no domingo que um ataque aéreo no Iraque realizado no sábado deixou Al Baghdadi ferido enquanto ele participava de uma reunião na cidade de Qaim, próxima à fronteira com a Síria. De acordo com o funcionário, esse ataque não é relacionado ao descrito por Warren, perto da cidade de Mossul.

O porta-voz do Pentágono acrescentou que os EUA não tem Al Baghdadi como alvo específico no Iraque ou em qualquer outro lugar, mas que estão tentando combater a capacidade do Estado Islâmico de comandar as forças de batalha. Fonte: Associated Press.