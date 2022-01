EUA afirmam que Rússia 'claramente' tem capacidade de atacar; Ucrânia fala em 'pânico ocidental'

Os Estados Unidos não acreditam que o presidente russo, Vladimir Putin, tenha chegado a uma decisão sobre atacar a Ucrânia novamente, mas Moscou "claramente agora tem essa capacidade" de tomar territórios importantes de Kiev, disse o secretário de Defesa americano, Lloyd Austin, nesta sexta-feira, 29.

O chefe do Pentágono disse a repórteres que a Rússia continuou a usar canais de desinformação para fabricar um pretexto para uma nova invasão, mas acrescentou que Putin ainda pode “fazer a coisa certa” dando ordem de recuo aos mais de 100 mil soldados que estacionou perto das fronteiras da Ucrânia e buscando uma solução diplomática.

Washington “continua comprometido em ajudar a Ucrânia a se defender por meio de material de assistência à segurança”, acrescentou Austin. “O que quer que Putin decida, os Estados Unidos ficarão com nossos aliados e parceiros.”

Na sexta-feira, o presidente Biden disse que planejava enviar algumas tropas dos EUA para a Europa Oriental, descrevendo o número como “não muitos”.

A França também pretende se juntar aos esforços, afirmou a ministra da Defesa francesa, Florence Parly, em entrevista à rádio France Inter neste sábado, 29. Parly declarou que o país está disposto a enviar centenas de soldados para a Romênia, além de se tornar encarregado de montar uma força internacional para a defesa do país, membro da OTAN, que faz fronteira com a Ucrânia.

Parly afirmou, no entanto, que este destacamento não “pretende contribuir para qualquer escalada militar”. “O diálogo continua e estamos convencidos de que devemos resolver esse conflito por meio do diálogo e de soluções diplomáticas", declarou.

Mesmo enquanto o Ocidente envia bilhões de dólares em assistência econômica e militar para Kiev, o presidente ucraniano Volodmir Zelenski criticou como os Estados Unidos e seus aliados próximos lidaram com as crescentes tensões.

O líder de 44 anos culpou o Ocidente por esperar para impor sanções mais prejudiciais a Moscou, enquanto também atacou as decisões dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália de retirar alguns funcionários da embaixada e suas famílias. E ele acusou seus colegas ocidentais de incitar o “pânico” com repetidas sugestões de que uma invasão era iminente.

A inteligência dos EUA, confiando em parte em imagens de satélite, descobriu que a Rússia está concentrando forças em torno da Ucrânia em apoio a uma potencial incursão em várias frentes. Moscou também está estocando suprimentos de sangue para tropas perto da fronteira, informou a Reuters na sexta-feira, citando três autoridades norte-americanas não identificadas.

A Rússia negou os planos de invasão e diz que os movimentos recentes de tropas são parte de um exercício de treinamento com Belarus, mas Austin disse que o número de militares que o Kremlin estacionou perto da Ucrânia “de longe excede o que normalmente os vemos fazer para exercícios”.

Zelenski disse em uma entrevista coletiva na sexta-feira que as evidências eram insuficientes, mesmo quando ele sugeriu que as tropas eram parte de uma ameaça russa de “sadomasoquismo”.

“Somos gratos aos Estados Unidos por seu apoio constante à nossa soberania e integridade territorial”, disse ele. “Mas eu sou o presidente ucraniano. Estou localizado aqui. Eu sei detalhes mais profundos do que qualquer presidente.”

O chefe de Estado ucraniano enfrenta o desafio de dissuadir Putin e também manter o investimento ocidental fluindo para seu país, enquanto líderes em Washington e Londres alertam sobre a agressão russa. A economia ucraniana se contraiu acentuadamente após a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014, mas o produto interno bruto cresceu 3,5% no ano passado. O investimento estrangeiro direto também não se recuperou para os níveis de 2014, mas os dados do Banco Mundial também mostram que as entradas líquidas aumentam de forma constante até 2019.

Na sexta-feira, Zelenski tentou pintar a Ucrânia como um parceiro de negócios confiável – Kiev há muito tenta se vender para a Europa como um destino atraente para investimentos – e pediu às empresas ocidentais que contribuam com “apoio prático” à economia ucraniana.

“Haverá lucro no futuro. Este lucro é a atitude para a Ucrânia. Portanto — bem-vindo! Invista no Estado agora, mostre que acredita na Ucrânia!” o presidente disse a repórteres estrangeiros.

Mas a economia da Ucrânia é ofuscada pela da Rússia – que também é um importante exportador de energia para a Europa – e Putin tentou usar esses laços comerciais para pressionar os líderes ocidentais. Zelenski disse ao Washington Post no ano passado que a segurança ucraniana poderia ser ameaçada quando o gasoduto Nord Stream 2, que permite a Moscou contornar Kiev e enviar gás natural para a Europa, for ativado.

Os esforços diplomáticos para resolver o impasse permaneceram paralisados ​​após uma ligação na manhã de sexta-feira entre Putin e o presidente francês Emmanuel Macron. Putin exigiu o fim da política de portas abertas da Otan em relação a novos membros e pediu à aliança ocidental que retire militares e armas de ex-estados soviéticos, dizendo que sua presença na região é uma ameaça à segurança russa.

O presidente Biden e seus colegas líderes da OTAN afirmaram repetidamente o direito dos países de entrar na aliança se assim o desejarem. Mas Putin alertou Macron que uma maior expansão da Otan era “inaceitável” para a Rússia, dizendo que a resposta dos EUA e da Otan às demandas da Rússia não levou em consideração as principais preocupações de segurança de Moscou, disse o Kremlin.

Em resposta, Macron disse a Putin que a Rússia precisa respeitar o “princípio essencial da soberania do Estado” para garantir a segurança na Europa, segundo uma autoridade francesa.

Putin deixou aberta a porta para mais engajamento diplomático e, na segunda-feira, os Estados Unidos se enfrentarão com a Rússia no Conselho de Segurança das Nações Unidas em uma reunião solicitada por Washington. O governo Biden espera usar a sessão para reafirmar o apoio à integridade territorial ucraniana, mas Dmitry Polyanskiy, um importante diplomata da missão da ONU na Rússia, twittou que a reunião foi um “claro golpe de relações públicas”.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, deve falar com Putin por telefone nesta semana e "reiterá a necessidade de a Rússia recuar", disse seu gabinete. Ele também visitará a Europa Oriental.

Embora as relações de Putin com Washington estejam tensas, ele se reunirá nos próximos dias com líderes mundiais que são mais simpáticos a Moscou. Em um esforço potencial para alavancar os sinais de desunião na Europa, ele realizará uma entrevista coletiva conjunta na terça-feira com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, que disse à rádio local que pediria a Putin que aumentasse o fornecimento de gás para Budapeste. A Hungria é membro da União Europeia e da OTAN.

Putin também participará das Cerimônias de Abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim na próxima semana, em uma demonstração de apoio ao presidente chinês Xi Jinping, cujo governo apoiou os esforços de Putin na Europa Oriental. Em protesto aos abusos de direitos humanos da China, os Estados Unidos e várias outras nações ocidentais não estão enviando altos funcionários para os Jogos de Inverno.