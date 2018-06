EUA afirmam ter evidências de ataques russos à Ucrânia

O governo dos Estados Unidos acusou a Rússia, nesta quinta-feira, de disparar contra alvos militares na Ucrânia a partir de seu território e de fornecer suprimento de armas aos separatistas pró-Rússia.

"Temos novas evidências de que os russos pretendem entregar mais lançadores de foguetes às forças separatistas na Ucrânia e que a Rússia está disparando contra postos militares ucranianos a partir do território russo", informou a porta-voz do departamento de Defesa, Marie Harf.

As acusações ocorrem após o acirramento das relações diplomáticas entre Moscou e Washington a partir da crise deflagrada com a queda do avião da Malaysia Airlines no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-Rússia lutam contra o governo de Kiev. A causa da queda do voo foi um míssil supostamente enviado pela Rússia aos rebeldes, que teriam disparado o armamento.

A porta-voz americana disse na última quarta-feira que o presidente russo Vladimir Putin é o responsável indireto pela queda do avião, que matou quase 300 pessoas na semana passada. Fonte: Associated Press.