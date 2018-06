EUA: afogamento, cocaína e doença mataram cantora

Houston reconheceu que no passado abusou das drogas, incluída cocaína. O comunicado do legista, publicado nesta quinta-feira, disse que o relatório toxicológico determinou que a presença de cocaína no organismo da estrela "contribuiu para a morte". O comunicado também cita os efeitos da "arteriosclerose", uma doença cardíaca.

O legista não entrou em detalhes se houve uma conjunção dos três fatores na causa mortis. O relatório diz que outras drogas, como maconha, xanax e benadryl, foram encontrados no corpo da cantora, "mas não contribuíram para a morte". O relatório completo do legista será publicado em duas semanas.

As informações são da Dow Jones.