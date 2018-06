EUA ajudam sobreviventes do Holocausto, diz Biden

O vice-presidente norte-americano, Joe Biden, anunciou o esforço esta semana em um discurso no Comitê de Distribuição da União Judaico-Americana. De acordo com o governo dos Estados Unidos, 100 mil sobreviventes do Holocausto vivem no país, sendo que 25% deles vivem abaixo do nível da pobreza.

Biden disse que o governo vai trabalhar para ajudar a solucionar as reivindicações de propriedade e que prestará a ajuda necessária aos grupos sem fins lucrativos que estão contribuindo com os sobreviventes. Fonte: Associated Press