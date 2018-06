EUA alertam China sobre caso Snowden

"Nós não acreditamos que foi uma decisão técnica de um funcionário da imigração de Hong Kong", declarou o porta-voz da Casa Branca Jay Carney. "Foi uma escolha deliberada do governo de liberar um fugitivo, apesar do mandado válido de prisão e do fato de a decisão ter, inquestionavelmente, um impacto negativo no relacionamento entre Estados Unidos e China."

Ele se recusou a comentar as "repercussões" ao relacionamento entre as nações. "Mas os chineses enfatizaram a importância da construção de confiança mútua...e achamos que eles consideraram isso um sério contratempo", disse Carney aos jornalistas. Fonte: Dow Jones Newswires.