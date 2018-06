EUA alertam Moscou contra intervenções na Ucrânia A Casa Branca advertiu a Rússia nesta segunda-feira contra intervir no leste da Ucrânia e ameaçou aplicar mais sanções. O porta-voz da Casa Branca, Jay Carney, disse que há fortes indícios de que alguns manifestantes pró-Moscou que tomaram controle de prédios do governo no leste da Ucrânia foram pagos, e não se tratavam de moradores locais.