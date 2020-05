EUA alertam sobre ‘festas da covid-19’ para contrair o coronavírus

LOS ANGELES - As autoridades do estado americano de Washington alertaram na quarta-feira, 6, sobre supostas "festas da covid-19", nas quais os participantes intencionalmente contraem o novo coronavírus para se tornarem imunes.

"Reunir-se em grupos no meio dessa pandemia pode ser muito perigoso e coloca as pessoas em risco aumentado de hospitalização e até morte", disse o secretário de saúde do estado, John Wiesman.

Ele acrescentou que ainda não se sabe se as pessoas que se recuperam da covid-19 permanecem imunes a longo prazo. "Ainda não sabemos muito sobre esse vírus, incluindo quaisquer problemas de saúde a longo prazo que a infecção possa deixar para trás".

Os comentários de Wiesman vieram depois que autoridades do condado de Walla Walla, 420 km a sudeste de Seattle, relataram que algumas das cerca de 100 infecções na região parecem ter sido adquiridas nestas festas. Os encontros visam reunir pessoas com o vírus e outras não infectadas que querem ser contaminadas para ficar doente logo.

"Esse tipo de comportamento desnecessário pode criar um aumento nos casos e diminuir ainda mais a capacidade do nosso estado de reabrir gradualmente", disse Wiesman.

Na quarta-feira, 94 casos de coronavírus foram notificados no condado de Walla Walla com uma morte. Até agora, apenas uma dessas reuniões foi relatada no território norte-americano, em março no Kentucky, que deixou uma pessoa infectada.

Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia, com mais de 1,2 milhão de casos e 73.095 mortes. / AFP