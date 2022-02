EUA aliviam sanções impostas ao Irã para avançar negociação nuclear

WASHINGTON - O governo Biden restaurou nesta sexta-feira, 4, alguns alívios das sanções impostas ao programa nuclear do Irã, enquanto as negociações destinadas a salvar o acordo de 2015 entraram em uma fase decisiva. A medida reverte a decisão do governo Trump de rescindir essas isenções.

Os negociadores dos EUA voltaram a Viena para o que poderia ser uma sessão decisiva, ao mesmo tempo em que o secretário de Estado Antony Blinken assinou várias isenções de sanções relacionadas às atividades nucleares civis do Irã.

O objetivo do governo Biden é tentar convencer os iranianos a retornarem ao cumprimento do acordo de 2015 que vem violando desde que o ex-presidente Donald Trump retirou os EUA unilateralmente do pacto, em 2018, e reimpôs as sanções. O Irã diz que não está respeitando os termos do acordo porque os EUA o abandonaram primeiro.

O Irã exigiu a restauração de todo o alívio de sanções prometido sob o acordo para retornar ao cumprimento. A medida desta sexta-feira suspende a ameaça de sanções contra países e empresas estrangeiras da Rússia, China e Europa que cooperavam com partes não militares do programa nuclear do Irã sob os termos do acordo de 2015, conhecido como Plano de Ação Abrangente Conjunto, ou JCPOA.

O governo Trump havia encerrado as isenções em maio de 2020 como parte de sua campanha de "pressão máxima" contra o Irã, que começou com a saída do acordo, reclamando que era o pior pacto diplomático já negociado que teria dado a Teerã um caminho para desenvolver a bomba.

As discussões técnicas facilitadas pela isenção foram necessárias nas semanas finais das negociações, disse um funcionário do governo americano, ponderando que não eram um sinal de que Washington estava prestes a chegar a um entendimento para retornar ao acordo./AP e REUTERS