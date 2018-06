EUA ameaçam retirar apoio a Israel na ONU após vitória de Bibi

WASHINGTON - A Casa Branca informou nesta quinta-feira, 19, que o governo americano reavaliará seu apoio a Israel nas Nações Unidas, dois dias depois de o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, ter vencido as eleições no país com a promessa de barrar a criação de um Estado palestino.

" As decisões tomadas pelos Estados Unidos na ONU tem como base a ideia de uma solução de dois Estados ( para o conflito entre israelenses e palestinos)", disse o porta-voz da Casa Branca Josh Earnest. "Agora que nosso aliado diz que não está mais comprometido com essa solução temos de rever nossa posição."

Ainda de acordo com o porta-voz, nenhuma decisão foi tomada nesse sentido.

Mais cedo, Netanyahu recuou das suas declarações na campanha eleitoral em entrevista à rede de TV americana MSNBC. "Ainda quero uma solução sustentável e pacífica de dois Estados", disse o premiê. "Mas a insistência da liderança palestina em não reconhecer Israel como Estado judaico e sua aliança com o Hamas tornam isso impossível no momento." /AFP