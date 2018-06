EUA: americanos reprovam ação econômica de Obama Os norte-americanos avaliam que o governo do presidente Barack Obama está conduzindo a economia de maneira insatisfatória, revela pesquisa do Instituto Gallup divulgada nesta quinta-feira. Apenas 30% dos entrevistados aprovam a forma que Obama lida com o déficit orçamentário, 36% apoiam a política econômica e 37% defendem as medidas de criação de empregos.