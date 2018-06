EUA anuncia novas sanções por crise na Crimeia

David Cohen, subsecretário de terrorismo e inteligência financeira, qualificou a Crimeia de "território ocupado" e disse que os EUA continuarão apresentando punições aos envolvidos com o que o país qualifica de violação à soberania ucraniana. A medida do Departamento do Tesouro congela quaisquer ativos dentro da jurisdição dos EUA de indivíduos que são alvo da sanção e impede cidadãos norte-americanos de fazer transações com eles. Fonte: Associated Press.