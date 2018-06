EUA anuncia reabertura de embaixada no Iêmen

A maioria dos funcionários da embaixada norte-americana no Iêmen foi ordenada a deixar o país por causa da ameaça, que era proveniente da Al-Qaeda na Península Arábica.

No dia 11 de agosto, os Estados Unidos anunciaram a reabertura de 18 dos 19 postos diplomáticos que estavam fechados por aproximadamente duas semanas no Oriente Médio e na África. A embaixada do país no Iêmen, porém, permaneceu fechada. O anúncio de reabertura coincide com o anúncio de a Grã-Bretanha e a Alemanha vão reabrir seus postos diplomáticos na capital iemenita Sanaa. Fonte: Associated Press.