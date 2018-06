EUA anunciam locais de teste para drones

Os drones têm sido usados principalmente pelas Forças Armadas, mas governos, empresas, fazendeiros e pessoas de outras áreas fazem planos para participar do mercado. Várias universidades estão iniciando ou ampliando seus programas com drones.

"Estes locais de teste nos darão informações valiosas sobre como assegurar a melhor introdução dessa tecnologia avançada nos céus do país", afirmou Anthony Foxx, secretário da FAA em comunicado.

A FAA disse que na seleção dos locais considerou questões geográficas, de clima, localização e infraestrutura em solo, além de necessidades de pesquisa, uso do espaço aéreo, experiência em aviação e riscos.

A FAA não permite o uso comercial de drones, mas trabalha no desenvolvimento de diretrizes operacionais até o final de 2015, embora autoridades reconheçam que o projeto pode levar mais tempo do que o esperado. A FAA acredita que cerca de 7.500 drones comerciais possam estar em operação em cinco anos, com acesso geral ao espaço aéreo norte-americano. Fonte: Associated Press.