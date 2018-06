EUA anunciam novas exigências para concessão de vistos

WASHINGTON - O Departamento de Estado pretende exigir a todos os solicitantes de visto para entrar nos EUA que forneçam seus históricos e nomes nas mídias sociais, endereços de correio eletrônico e números de telefone, em uma ampliação das medidas do governo Donald Trump para examinar o histórico de imigrantes e visitantes.

Em um texto que será publicado nesta sexta-feira no Federal Register – o diário oficial do governo americano – o Departamento de Estado diz que quer obter comentários da população sobre as exigências que afetarão 15 milhões de estrangeiros que solicitam vistos para entrar nos EUA.

O histórico das redes sociais, e-mails e números de telefone era solicitado apenas para pessoas que vinham de países considerados de risco – grupo que representa cerca de 65 mil pessoas anualmente. As novas regras serão aplicadas a todos os solicitantes de visto.

O Departamento de Estado estima que a nova medida afetará 710 mil solicitantes de visto de imigração e 14 milhões de vistos de turismo ou os que querem viajar para os EUA em razões de negócios ou educação. Após a publicação do texto, haverá um prazo de 60 dias para o envio de comentários.

+ Trump assina decreto para rever programa de visto que ele diz tirar empregos nos EUA

Se a nova medida for aprovada pelo Escritório de Administração e Orçamento, os pedidos de visto serão encaminhados para plataformas na internet que pedirão o fornecimento de qualquer nome de conta nas redes que o solicitante teve nos últimos cinco anos.

O governo dará ainda ao solicitante a opção de fornecer voluntariamente qualquer informação sobre a mídia social não listada. Além de números telefônicos, os solicitantes deverão fornecer status de viagem internacional, eventuais deportações e se algum membro da família esteve envolvido em atividades terroristas. / AP