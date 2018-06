EUA anunciam novas medidas para viagens e comércio com Cuba

WASHINGTON - Os Estados Unidos implementarão a partir desta sexta-feira novas regulações que facilitam as viagens e o comércio de americanos com Cuba, anunciou nesta quinta-feira, 15, o Departamento do Tesouro dos EUA.

"O anúncio nos coloca um passo mais perto de substituir políticas ultrapassadas que não funcionaram e estabelecer uma política que ajude a promover as liberdades econômicas e políticas para o povo cubano", afirmou o secretário do Tesouro, Jacob Lew.

As novas regulações permitem que americanos usem cartões de crédito em Cuba e companhias americanas exportem tecnologia para a ilha. Além disso, americanos que forem visitar Cuba não precisarão mais de autorizações especiais.

Essa flexibilização faz parte do projeto do governo Obama para retomar as relações diplomáticas com a ilha e é anunciada três dias depois de fontes americanas confirmarem que Havana libertou os 43 presos políticos, compromisso assumido durante as negociações para retomada das relações.

O embargo americano à Cuba, que já dura 50 anos, só pode ser derrubado com a aprovação do Congresso americano, agora de maioria republicana - tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. /AFP, AP e EFE