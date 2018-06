EUA anunciam novas sanções contra a Rússia

Os esforços dos EUA aumentam a pressão sobre a Rússia em meio a um cessar-fogo na Ucrânia. "Dada a intervenção militar direta da Rússia e os esforços evidentes para desestabilizar a Ucrânia, aprofundamos nossas sanções contra a Rússia hoje", disse o secretário do Tesouro, Jacob Lew. Mas ele também observou que as penalidades poderão ser suspensas, se houver uma solução duradoura para o conflito.

De acordo com o Departamento do Tesouro, pessoas que estão operando sob o setor defesa da Rússia e áreas relacionadas podem ser alvo de sanções. O Tesouro impôs medidas que proíbem transações por indivíduos dos Estados Unidos ou dentro do território norte-americano envolvendo dívida nova superior a 30 dias de vencimento emitida pelo Rostec, um grande conglomerado russo que opera no setor da defesa. No caso do Sberbank, o financiamento de dívida nova emitida pelo banco foi reduzida para um vencimento de 30 dias, de 90 dias anteriormente. Entre os bancos sob este limite estão o Bank of Moscow, Gazprombank OAO, Russian Agricultural Bank, VEB e VTB Bank.

Para as empresa de tecnologia do setor de defesa, os ativos serão bloqueados. O Tesouro também impôs sanções que proíbem a exportação de bens, serviços ou tecnologia de apoio à exploração ou produção de petróleo em águas profundas da Rússia, no Ártico ou projetos de xisto para cinco empresas de energia da Rússia (a Gazprom, a Gazprom Neft, a Lukoil, a Surgutneftegas e a Rosneft). As medidas punitivas também proíbem transações em prestação de financiamento ou outras negociações em nova dívida de mais de 90 dias de vencimento emitida por duas empresas de energia russas, a Gazprom Neft e a Transneft.