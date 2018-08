EUA anunciam sanções à Rússia por ataque com agente nervoso no Reino Unido

WASHINGTON - Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira, 8, a imposição de sanções à Rússia em razão do ataque com agente nervoso no Reino Unido, em março, no qual um ex-espião russo e sua filha foram afetados.

De acordo com o Departamento de Estado americano, as sanções são uma resposta à violação de leis internacionais por Moscou ao usar Novichok, um agente químico, contra Serguei Skripal e sua filha, Yulia, na cidade de Salisbury.

Os dois ficaram vários meses hospitalizados, mas sobreviveram. Uma mulher britânica que também teve contato com o Novichok morreu em julho.

"Após usar um agente nervoso Novichok em uma tentativa de assassinar o cidadão do Reino Unido Serguei Skripal e sua filha, Yulia Skripal", Washington determinou que "o governo da Federação da Rússia usou armas químicas ou biológicas em violação ao direito internacional", afirmou a porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert.

De acordo com fontes ouvidas pela emissora NBC, as sanções serão aplicadas em duas etapas e espera-se que o maior impacto das punições iniciais seja a proibição da concessão de licenças para exportar produtos de segurança nacional para a Rússia.

As sanções devem entrar em vigor em 22 de agosto, após um período de 15 dias para notificação do Congresso americano, segundo nota divulgada pelo Departamento de Estado.

O Reino Unido acusa a Rússia de estar por trás do ataque contra o ex-espião. Moscou nega veementemente sua participação no caso e diz que não teve acesso às provas colhidas no local do ataque. / AP, AFP e REUTERS