EUA anunciam US$ 121 milhões em ajuda à Etiópia

ADIS ABEBA - Um funcionário graduado do governo dos Estados Unidos disse nesta terça-feira, 4, que o país doará US$ 121 milhões para a Etiópia lutar contra a insegurança alimentar, em meio à seca que atinge os países do Leste da África.

Veja também:

CAMPANHA: Saiba como ajudar

VÍDEO: O relato de Jamil Chade

GALERIA: Combinação mortífera

O diretor da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid), Raj Shah, disse que do total de recursos US$ 110 milhões serão usados para um projeto que alimentará 1,5 milhão de pessoas. Outros US$ 10 milhões irão para um programa de nutrição e 1,2 milhão serão concedidos em empréstimos para fazendeiros.

Mais de 4,5 milhões de etíopes precisam de auxílio alimentar no momento. A seca que atinge o Leste da África se transformou em fome na vizinha Somália. Segundo as Nações Unidas, dezenas de milhares de pessoas morreram de fome na Somália e 750 mil correm o risco de morrer nos próximos meses. As informações são da Associated Press.