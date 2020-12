EUA apoiam consulta popular promovida por Guaidó na Venezuela, diz Pompeo

WASHINGTON - Os Estados Unidos apoiam a consulta popular promovida pela oposição liderada por Juan Guaidó na Venezuela em rejeição às questionadas eleições legislativas que reforçaram a hegemonia do presidente Nicolás Maduro, disse o chefe da diplomacia americana, Mike Pompeo, nesta terça-feira, 8.

"O processo eleitoral foi reduzido a uma farsa pela ditadura de Maduro. Diante da tremenda repressão, a consulta popular está dando voz ao povo venezuelano", disse Pompeo em nota, aplaudindo a iniciativa e ratificando o apoio de Washington a Guaidó.

Leia Também EUA classificam de ‘farsa’ a eleição venezuelana e iranianos monitoram votação

Guaidó, chefe parlamentar reconhecido como presidente interino da Venezuela pelos Estados Unidos e 50 países que consideram a reeleição de Maduro em 2018 fraudulenta, convocou os venezuelanos a falar após as eleições de domingo, nas quais o chavismo retomou o controle do legislação nas mãos da oposição desde 2015.

Pompeo destacou que a "consulta popular" promovida por Guaidó oferece "uma plataforma para os venezuelanos, incluindo aqueles que são forçados a fugir para o exterior sob ameaça de perseguição, tortura ou morte, para exigir eleições presidenciais e legislativas livres e justas".

“É uma oportunidade de expressar apoio à transição para a democracia na Venezuela e rejeitar as eleições legislativas fraudulentas do regime”, afirmou. O plebiscito, organizado de acordo com a Constituição venezuelana, ocorre de segunda a sábado, mas não conta com o aval da autoridade eleitoral.

O partido de Maduro venceu as eleições de domingo, que foram realizadas com abstenção de 69% e forte rejeição internacional, e deve assumir o controle do Parlamento em 5 de janeiro./AFP