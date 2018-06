EUA apoiam fim da investigação da ONU sobre programa nuclear do Irã

"Todas as atividades no roteiro para esclarecimento de questões do passado e do presente com relação ao programa nuclear do Irã foram implementadas de acordo com o cronograma acertado e (...) isso encerra as considerações do conselho sobre esse item", diz o esboço da resolução.

Na semana passada a AIEA emitiu um relatório bastante esperado sobre os supostos esforços do Irã para desenvolver armas nucleares. A AIEA concluiu que o Irã buscou um programa de armas nucleares "coordenado" até 2003 e que outras tecnologias usadas para bombas atômicas foram desenvolvidas até 2009. O governo iraniano nega que tenha em qualquer momento tentado desenvolver armas nucleares e nos últimos dias autoridades locais afirmaram que consideram o caso encerrado.

Muitos republicanos do Congresso norte-americano têm criticado os movimentos do governo de Barack Obama para suspender as sanções contra o Irã e argumentam que aquele país não cooperou adequadamente nas respostas à AIEA.

O esboço da resolução foi apresentado ao conselho da AIEA na segunda-feira pelos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU - EUA, Rússia, China, França e Reino unido - e pela Alemanha. Esses foram os mesmos países que fizeram um acordo nuclear com o Irã em julho em Viena. Fonte: Dow Jones Newswires.