EUA aprovam ajuda à Ucrânia e sanções contra a Rússia

A Casa Branca e o Departamento do Tesouro já autorizaram uma série de sanções contra funcionários do governo russo, um banco russo e membros do setor financeiro relacionados a Vladimir Putin.

O presidente do Comitê de Apropriações da Câmara, Hal Rogers, declarou que a medida "envia uma mensagem clara de que os EUA não irão tolerar a incursão russa na Ucrânia, abusos de direitos humanos ou corrupção ao impor sanções, proibições de vistos e congelamento de ativos".

O Congresso também autorizou uma ajuda adicional ao governo ucraniano, incluindo US$ 50 milhões para fortalecer organizações políticas e civis e US$ 100 milhões para cooperar nas questões de segurança.

Adicionalmente, a Câmara dos Representantes aprovou um projeto de lei para combater a propaganda russa na Ucrânia e em regiões próximas. A legislação autoriza o envio de US$ 10 milhões para a Radio Free Europe e para a Voice of America e, segundo o texto, a intenção é combater a propaganda russa com "jornalismo investigativo e analítico". Fonte: Dow Jones Newswires.