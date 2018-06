EUA aprovam ajuda a vítimas de furacão A Câmara dos Deputados dos EUA aprovou ontem a ajuda de US$ 9,7 bilhões para cobrir estragos causados pelo furacão Sandy, que atingiu o país em outubro. O valor é a primeira parte de um total de US$ 60 bilhões. A votação ocorreu depois de os republicanos terem sido pressionados por membros do próprio partido. Os democratas lamentaram a demora de mais de dois meses para a ajuda ser aprovada. / G.C.