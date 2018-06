EUA aprovam serviço de ferry da Flórida para Cuba

WASHINGTON - O governo do presidente Barack Obama aprovou o primeiro serviço de ferry em décadas entre os Estados Unidos e Cuba, potencialmente abrindo um novo caminho para centenas de milhares de pessoas e centenas de milhões de dólares em produtos que viajam entre a Flórida e Havana a cada ano.

A Baja Ferries, que opera serviços com passageiros no México, informou que recebeu uma licença do Departamento do Tesouro nesta terça-feira, 5. Um advogado da empresa, Robert Muse, disse acreditar que vários outros pedidos de serviços de ferry também foram aprovados. O Departamento do Tesouro disse que não podia confirmar a informação imediatamente.