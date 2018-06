EUA aprovam venda de 5 mil mísseis ao Iraque

O acordo prevê que os mísseis sejam vendidos por US$ 700 milhões e sejam fornecidos pela Lockheed Martin. O anúncio ocorre em meio à busca dos EUA por mercados para a exportações de produtos ligados à defesa.

A pressão da redução do orçamento de defesa interno tem feito com que as empresas do setor nos EUA se concentrem mais nos mercados de exportação. O Iraque tem emergido nos últimos anos como um dos que mais cresce, helicópteros, veículos blindados, equipamentos de radar e munições.

Em resposta aos ataques do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (EIIL) contra o governo de Bagdá, os EUA intensificaram voos de vigilância sobre o país e despacharam mais de 700 soldados especiais para ajudar na segurança do país. Fonte: Dow Jones Newswires.