O Senado aprovou com 55 votos favoráveis e 43 contrários a indicação de Wilkins para servir no Tribunal de Apelação no distrito de Colúmbia. Ele se junta a Patricia Millett e a Cornelia Pillard em um tribunal de apelações influente, porque muitas vezes decide sobre a constitucionalidade das novas leis e regulamentos. Fonte: Dow Jones Newswires.