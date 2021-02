EUA atacam 'infraestrutura de milícias apoiadas pelo Irã' na Síria, diz Pentágono

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou um ataque aéreo contra pontos de milícias apoiadas pelo Irã na Síria, após disparos de foguetes contra as forças americanas no Iraque nos últimos dias, informou o governo nesta quinta-feira, 25. Trata-se da primeira decisão militar tornada pública do presidente americano, que assumiu em 20 de janeiro.

O porta-voz do Pentágono, John Kirby, disse que os disparos ocorreram "sob a direção do presidente Biden" e foram autorizados não apenas para responder aos recentes ataques contra as forças americanas e da coalizão, mas para lidar com "ameaças contínuas" a elas. O local atingido é usado por dois grupos de milícias apoiadas pelo Irã. Kirby informou, por comunicado, que Biden autorizou a ação militar após consultar aliados dos EUA, incluindo parceiros da coalizão.

Na terça-feira, Biden e o primeiro-ministro do Iraque, Mustafa Al-Kadhimi, discutiram por telefone os recentes ataques com foguetes no território iraquiano e concordaram que os responsáveis "deveriam ser responsabilizados totalmente", como informou a Casa Branca.

"Especificamente, os ataques (americanos) destruíram várias instalações localizadas em um ponto de controle de fronteira usado por vários grupos de milícias apoiados pelo Irã, incluindo Kait'ib Hezbollah e Kait'ib Sayyid al Shuhada", disse Kirbry. "A operação envia uma mensagem inequívoca: o presidente Biden agirá para proteger o pessoal da coalizão americana. Ao mesmo tempo, agimos de maneira deliberada com o objetivo de reduzir a situação geral tanto no leste da Síria quanto no Iraque."

A maioria dos ataques das milícias contra o território iraquiano não causou vítimas, mas o último com foguete, na segunda-feira, foi o terceiro no Iraque em pouco mais de uma semana a atingir áreas da fortificada Zona Verde que hospeda soldados, diplomatas e contratados dos EUA. Os foguetes em tais ataques são normalmente disparados por grupos que as autoridades americanas e iraquianas dizem ter o apoio do Irã.