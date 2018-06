EUA atacam militantes em área de represa no Iraque

Caças F/A-18 e aviões não tripulados (drones) estão conduzindo os ataques, informou o oficial.

O grupo Estado Islâmico (anteriormente conhecido como Estado Islâmico do Iraque e do Levante, ou EIIL) capturou a represa no último dia 7. A represa gerencia o abastecimento de água e energia no norte do país e exige manutenção constante para evitar problemas de erosão.

A decisão dos EUA de iniciar os ataques foi motivada pelos perigos impostos à cidade de Mosul e a instalações e funcionários dos EUA, justificou o oficial. A represa tem capacidade de liberar uma gigantesca onda de água que poderia submergir Mosul e inundar a capital, Bagdá, onde fica localizada a embaixada norte-americana. Fonte: Dow Jones Newswires.