EUA atacam posições pró-Irã no Iraque após mísseis matarem soldados americanos

BAGDÁ - O exército americano realiza ataques contra um grupo pró-Irã no Iraque nesta quinta-feira, 12, em retaliação à morte de dois soldados americanos em um ataque com mísseis em uma base da coalizão internacional anti-jihadista. "A operação está em andamento" contra instalações militares, informou uma fonte sob anonimato, sem precisar a localização dos ataques.

Mais cedo, Washington havia ameaçado milícias pró-iranianas com medidas de retaliação. "Todas as opções estão sobre a mesa enquanto trabalhamos com nossos aliados para punir os culpados", disse o secretário da Defesa, Mark Esper, culpando o ataque de quarta-feira a "grupos armados xiitas pró-iranianos" que ele não identificou.

Esper afirmou que falou na véspera com o presidente Donald Trump, que lhe deu "a autorização para fazer o que precisa ser feito".

Segiundo o general americano Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, 30 mísseis foram disparados na noite de quarta contra a base de Taji, 18 dos quais atingiram a instalação. Dois militares dos EUA e um soldado britânico morreram e outros 14 membros da coalizão ficaram feridos, cinco dos quais ficaram em estado grave, disse Milley.

Nenhum grupo reivindicou os 22 ataques contra bases americanas no Iraque desde o final de outubro, mas Washington os atribui a facções iraquianas pró-Irã. Com frequência, estes grupos prometem "vingar" seu líder, Abu Mahdi al-Muhandis, assassinado por Washington junto com general iraniano Qassim Suleimani em janeiro.

Elogio

Nesta quinta-feira, as brigadas do Hezbollah, uma das facções pró-Irã mais radicais do Iraque, elogiaram "aqueles que realizaram essa operação contra as forças de ocupação dos EUA", sem reivindicá-la, mas pedindo mais ataques como esse.

Questionado no Congresso, o general Kenneth McKenzie, chefe do comando militar centro-americano (Centcom), que cobre o Iraque e a Síria, lembrou que os EUA enviaram mais de 10 mil soldados para a região como reforço após a morte do general Suleimani. E alertou que esses reforços serão necessários à medida que o governo Trump implementa sua política de "pressão máxima" contra o Irã, que combina isolamento diplomático e sanções econômicas. / AP e AFP