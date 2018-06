EUA atacam rebeldes sírios que enfrentam Estado Islâmico

Segundo ativistas consultados pelo Observatório Sírio de Direitos Humanos, baseado em Londres, o bombardeio integra uma série de ações realizadas ao longo da fronteira com a Turquia. Ataques também ocorreram em posições da Frente Nusra, um braço da Al-Qaeda no país que combate o Estado Islâmico, nas cidades de Sarmada e Harém. Nesta última, a coalizão aliada teria matado ao menos duas crianças.

Os rebeldes sírios questionam a campanha aérea realizada contra os extremistas do Estado Islâmico, alegando que os países ocidentais têm ajudado indiretamente as forças do governo. Os militantes também criticam a disposição dos Estados Unidos em atacarem outros grupos islâmicos que consideram seus aliados, enquanto se recusam a atacar as tropas de Assad.

Os Estados Unidos não foram encontrados imediatamente pela Associated Press para comentar os ataques, mas já haviam se posicionado contra à permanência de Assad no poder embora se recusem a atacá-lo.

Os membros da Ahrar al-Sham integram a Frente Islâmica, uma aliança de sete grupos rebeldes ultraconservadores que surgiu em novembro do ano passado. O objetivo da união é a criação de um Estado islâmico na Síria, regido pela lei da Sharia. O grupo Ahrar al-Sham também tem relação com a Frente Nusra. Fonte: Associated Press.