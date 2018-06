EUA: Ataque a escola deixa 2 mortos

Além das duas pessoas mortas, dois alunos da Sparks Middle School ficaram gravemente feridos no ataque, ocorrido minutos antes do início das aulas nesta segunda-feira.

A polícia recebeu um chamado registrando a ocorrência às 7h16 locais (12h16 de Brasília). Segundo as investigações iniciais, o funcionário morto tentou intervir quando o aluno suspeito abriu fogo no pátio da escola.

Segundo a porta-voz do centro médico regional de Reno, Angela Rambo, os dois menores feridos estão em estado crítico. A cidade de Sparks fica a leste de Reno.

A Sparks Middle School e a Agnes Risley Elementary School, vizinha do local do tiroteio, foram esvaziadas. Ambas as instituições cancelaram as aulas pelo restante do dia. Fonte: Associated Press.