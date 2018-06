EUA: Ataque em escola fere pelo menos 20 pessoas

O porta-voz do serviço de gerenciamento de emergências local Dan Stevens disse que nem todos os 20 feridos foram atingidos por facadas. Alguns sofreram arranhões e cortes na confusão após o incidente. Apesar de alguns estudantes terem tido ferimentos graves, nenhum corria risco de morte, segundo Stevens. Todos os feridos têm entre 14 e 17 anos.

O suspeito, um estudante do sexo masculino, foi levado sob custódia e está sendo questionado. Stevens disse que ele usou uma faca no ataque, mas não explicou que tipo. Também não há relatos sobre o motivo do ataque. Fonte: Associated Press.