EUA: ataque na Síria foi pior crime humanitário em 2013 O ataque com armas químicas na Síria de 21 de agosto, que, segundo os Estados Unidos, teria matado mais de 1,4 mil pessoas, foi considerado a pior violação de direitos humanos no mundo em 2013, apontou relatório do Departamento de Estado norte-americano nesta quinta-feira.