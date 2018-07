EUA: atirador deixa cinco morto em Oakland e é preso Pelo menos oito pessoas foram feridas a tiros nesta segunda-feira na Universidade Oikos, uma instituição cristã no leste de Oakland, na Califórnia (EUA), em um ataque desfechado por um suspeito que foi detido mais tarde, informou a polícia local. Cinco das pessoas atacadas pelo atirador morreram e as outras foram internadas. A polícia não divulgou a identidade do atirador e nem os motivos para os ataques.