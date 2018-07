EUA: atirador invade empresa, mata 5 e comete suicídio

Dolan disse que a polícia fez uma busca na casa do atirador e encontrou uma pistola e mais de 10 mil cartuchos de munição. No ataque, Engeldinger usou uma pistola Glock de calibre 9. O ataque na empresa durou não mais que 10 ou 15 minutos, segundo a polícia. Entrevistado pela imprensa de Minneapolis, um tio do atirador disse que ele poderia ter problemas mentais, "mas não era nenhum monstro". Os pais e as duas irmãs de Engeldinger não quiseram comentar a tragédia. A polícia investiga possíveis motivos para o crime.

A polícia foi chamada na tarde de quinta-feira (horário local), mas quando chegou na Accent Signage Systems o tiroteio já terminara. O jornal Minneapolis Star Tribune confirmou que o atirador era um ex-funcionário que foi demitido recentemente e que o dono da companhia estava entre os mortos, afirmou o jornal. A empresa especializada na produção de placas é localizada em uma área residencial no norte da cidade e emprega 25 pessoas. O dono da empresa, Reuven, tinha 61 anos. Nascido em Israel, ele vivia nos EUA há algumas décadas.

"Quando os agentes chegaram no local, ajudaram a retirar os empregados, socorrer as vítimas e procurar o suspeito, mas encontraram as quatro vítimas mortas, com ferimentos de bala", disse o porta-voz da polícia, Stephen McCarthy.

As informações são da Associated Press e Dow Jones.